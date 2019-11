Falsa autorizzazione e dalsa identità, venditore abusivo denunciato

Non solo svolgeva un’attività commerciale ambulante senza autorizzazione, ma sottoposto a controlli da parte della Polizia Locale di Modena, non ha esitato a fornire false generalità facendosi passare per un’altra persona.

Per queste ragioni, oltre ad una sanzione amministrativa per oltre 2mila euro, l’uomo, un 35enne campano originario di Acerra, è stato denunciato. Il controllo è scattato circa una settimana fa, in seguito alla segnalazione di un venditore ambulante con furgoncino carico di frutta e verdura.

Agli agenti del Nucleo di Polizia commerciale l’uomo ha subito detto di non avere con sé documenti personali, né del veicolo che conduceva e si è presentato come V.V., queste le iniziali del nome fornito, 35enne nato a Napoli e residente ad Afragola, titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante rilasciata dal Comune di Afragola.

Stesse generalità che l’uomo aveva fornito durante un primo controllo avvenuto una settimana prima dagli stessi agenti. Anche allora il sedicente commerciante ambulante aveva dichiarato di non avere al seguito documenti personali e del veicolo e aveva rimediato un paio di sanzioni amministrative. Questa volta però, anche considerando la scarsa collaborazione dimostrata tenendo il viso parzialmente coperto dalla visiera di un cappellino, gli agenti hanno disposto un accertamento tecnico sulla patente di guida del signor V.V..

Ed è così che è arrivata la conferma che il volto dell’individuo a cui era intestata la patente non era quello che si trovavano davanti gli operatori della Municipale.

Al malcapitato non è restato ammettere che l’identità fornita appartiene al cognato, residente a Napoli, titolare appunto di licenza di vendita ambulante, e mostrare i propri documenti. L’uomo, un 34enne (G. R. le reali iniziali) residente ad Afragola, oltre a vedersi comminare sanzioni relative all’esercizio abusivo dell’attività commerciale e violazioni al Codice della Strada, è stato anche denunciato all’Autorità giudiziaria sia per aver dato false generalità sia per sostituzione di persona.