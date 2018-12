Fanano. Scoperta azienda agricola senza valutazione rischi e visita medica per lavoratori

Nella giornata di ieri i Carabinieri dell'ispettorato al lavoro di Modena hanno deferito in stato di libertà una ditta individuale agricola con sede in Fanano di allevamento dei bovini da latte.

Le Forze dell'Ordine hanno scoperto che l'azienda non aveva redatto il documento di valutazione dei rischi e non aveva sottoposto a visita medica preventiva i lavoratori sono state contestate ammende per quasi 3 mila euro nei confronti dell'azienda.