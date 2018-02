Fanno saltare in aria la porta d'entrata del Ginza tramite un tombino

Volevano derubare il sushi bar Ginza di via Pier Paolo Pasolini 24. Si tratta di un 22enne e un 23enne, entrambi dimoranti a Modena, che ieri sera all'1.30 hanno utilizzato un tombino per spaccare la porta d'ingresso. Uno del vicinato ha udito l'esplosione e ha allertato le forze dell'ordine, che sono intervenute in tempo trovandoli in flagranza del reato. Tutta la refurtiva è stata segnalata.