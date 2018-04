Fare musica a Modena. Dalla Fondazione risorse per 300 mila euro

Sono pubblicati oggi sul sito web della Fondazione, i due bandi hanno l’obiettivo di arricchire l’offerta di concerti e spettacoli musicali sul nostro territorio – città di Modena e provincia –, ponendo particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani, sia nella fruizione che nella programmazione e produzione degli eventi. In questo mandato amministrativo, infatti, la Fondazione ha assunto come impegno programmatico di valorizzare i progetti che hanno per protagoniste le nuove generazioni, ne favoriscono la formazione culturale e professionale. Oltre al requisito della territorialità, entrambi i bandi richiedono la presentazione di progetti che prendano il via entro il 2018 e godano già di un co-finanziamento pari almeno al 30 per cento delle spese complessive preventivate.

Il bando ‘DiConcerto’, finalizzato alla progettazione di rassegne musicali, mette a disposizione 250 mila euro e scade il 21 maggio 2018. Si rivolge ad associazioni senza fini di lucro, con alle spalle un’attività comprovata in campo musicale di almeno due anni. La rassegne proposte possono presentare qualsiasi genere musicale, dal repertorio classico al jazz, alla musica etnica, al rock.

Il bando ‘Bande&Cori’, mirato alla produzione di iniziative musicali dal vivo, ha un budget di 40 mila euro e scade il 14 giugno 2018. Ne sono destinatari le bande ed i cori con consolidata attività alle spalle, senza fini di lucro. Gli eventi dovranno essere aperti al pubblico e, al momento della presentazione delle domande, dovrà già essere stata verificata la disponibilità delle sedi in cui svolgere i concerti. Le richieste di contributo devono essere compilate sull’apposita modulistica on line disponibile sul sito web della Fondazione (www.fondazione-crmo.it). Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata: www.fondazione-crmo.it/bandi-attivi/