Farmaci scaduti in una residenza per anziani, la denuncia dei Nas

Nella giornata di martedì scorso i Nas di Parma, nel corso dei normali controlli alle attività del nostro territorio, hanno eseguito un'ispezione presso un residence per anziani situato nel comune di Formigine. Le verifiche sugli aspetti igienico sanitari e sul rispetto delle normative relative alla sicurezza hanno fatto emergere due gravi violazioni. La prima ha riguardato la presenza di farmaci scaduti, i quali erano regolarmente in uso per essere somministrati agli ospiti della struttura.

A questo si è aggiunta anche la presenza di estintori antincendio non correttamente revisionati, come invece prevede la rigida normativa a tutela della sicurezza.

Questi due elementi hanno fatto scattare una doppia denuncia penale a carico del legale rappresentante della società che gestisce la residenza, un 44enne di origine toscana.