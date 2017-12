I fatti dell'anno che se ne va, 12 mesi di Modena in pillole

GENNAIO - Lotte sindacali e illegalità nel comparto carni

Il 2017 si apre con un avvenimento che simbolicamente dà avvio ad una stagione di lotta sindacale di grande rilievo sul territorio modenese, quella nel comparto della lavorazione delle carni, destinata a protrarsi per tutto l'anno e anche oltre. Già da molti mesi il sindacato autonomi SI Cobas aveva messo in atto presidi e scioperi per denunciare le condizioni di lavoro dei dipendenti "somministrati" delle aziende del distretto di Castelnuovo e Castevetro, ma il 27 gennaio un'inchiesta giudiziaria si abbatte sul sindacato, portando all'arresto del leader nazionale Aldo Milani e di un intermediario, accusati di estorsione ad un'azienda. La reazione dei lavoratori è veemente e porta ad un susseguirsi di manifestazioni, culminate con l'occupazione della stazione ferroviaria ad inizio febbraio. Nei mesi successivi le crisi aziendali e i licenziamenti si susseguono, portando alla reazione dei sindacati tradizionali, che aprono diverse vertenze, su tutte quella della ditta Castelfrigo. Si alza dunque sempre più forte la denuncia verso il caporalato e il sistema di appalti alle cosiddette cooperative spurie, con appelli da più parti ad un intervento legislativo per ripristinare condizioni di vita dignitose per gli operai.

FEBBRAIO - Risolto il furto "del secolo", ritrovato il quadro del Guercino

Il 16 febbraio la notizia è su tutti i media locali e nazionali: la tela del Guercino rubata nella chiesa di San Vincenzo nell'agosto del 2014 è stata ritrovata. Il furto aveva fatto scalpore per il valore dell'opera e per la facilità del colpo, che aveva fatto brancolare nel buio per oltre due anni gli investigatori italiani. Il clamoroso ritrovamento e l'arresto della banda di ladri si deve alla polizia del Marocco, che attraverso una trappola tesa ai ricettatori sono riusciti a recuperare la tela in un sobborgo di Casablanca, dove si trovava per essere venduta ad un potenziale collezionista d'arte. Sulla scorta di questa operazione anche la magistratura modenese ricostruisce i fatti e arriva a trarre in arresto il ladro, che abitava proprio accando alla chiesa di corso Canalgrande. Dopo un braccio di ferro con le autorità marocchine, il quadro è rientrato in Italia nel luglio scorso ed è stato avviato al restauro prima di poter essere ricollocato nella sua sede originale.