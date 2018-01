Lite e aggressione per un parcheggio conteso, due giovani feriti

I Carabinieri stanno indagando su una lite degenerata in violenza, ieri sera a Campogalliano. Il tutto è avvenuto intorno alle 21 in via Guido Zamboni, alla periferia nord del paese, dove cinque persone si sarebbero scontrate prima verbalmente e poi fisicamente per un motivo tanto classico quanto banale: il parcheggio dell'auto. A fronteggiarsi sono stati una coppia magrebina e tre giovani italiani: le dinamiche non sono ancora del tutto confermate, ma pare che il nordafricano abbia utilizzato anche uno spray urticante dopo essere venuto alle mani con altri tre "contendenti".

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme con una pattuglia dell'Arma. Ad avere la peggio è stato un 31enne, che a seguito della colluttazione è caduto a terra battendo la testa. Trasportato in ospedale a Baggiovara con la massima urgenza, è poi stato dimesso con una prognosi di soli tre giorni. Lievi lesioni anche per una ragazza di 19 anni, medicata al Policlinico.

Soltanto nelle prossime ore, dopo aver chiarito definitivamente i fatti, i Carabinieri potranno sapere come procedere nei confronti delle persone protagoniste di questo brutto episodio.