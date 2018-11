Ubriaco al bar molesta i clienti che reagiscono, 31enne ferito con un coltello

Attimi di tensione ieri sera presso l'Ideal Bar di San Damaso, lungo via Vignolese. Un giovane è infatti stato ferito a seguito di una lite avvenuta nelo locale. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti sul posto, il 31enne di nazionalità albanese finito all'ospedale era in stato di ubriachezza e aveva assunto comportamenti molesti, tanto che sono stati gli stessi avventori del locale a reagire e a malmenarlo.

In particolare i militari hanno individuato due uomini e una donna come protagonisti dello scontro, prima verbale poi fisico con lo straniero. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha soccorso il 31enne, che aveva riportato una ferita da taglio alla testa, a quanto risulta inferta con un coltello da uno degli avventori. Sono in corso indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ferito è stato medicato al Pronto Soccorso e dimesso con una prognosi di 10 giorni.