Mirandola, tre pregiudicati fermati a bordo di un'auto rubata

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Mirandola hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un italiano di 64 anni per il reato di ricettazione. Alle ore 23, durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti di Polizia hanno incrociato e notato, al punto tale da compiere un’inversione di marcia per sottoporla a controllo, una Fiat Punto con a bordo tre individui sospetti.

Dagli accertamenti sono risultati tutti essere pluripregiudicati per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. L’autovettura era stata oggetto di furto avvenuto lo scorso 2 agosto, infatti il blocco di accensione si presentava forzato e non si esclude potesse essere utilizzata per compiere altri reati.

Uno dei passeggeri, anch’esso italiano, 48enne, è stato segnalato alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di 0,5 grammi di eroina e 0,1 grammi di cocaina.