Duplice omicidio di Zocca, fermato Rainone nella notte

È arrivata nel cuore della notte, alle 00. 50, la svolta decisiva nelle indagini sul duplice omicidio avvenuto lo scorso 26 febbraio a Monte San Giacomo di Zocca, dove sono stati uccisi i due fratelli Ugo e Breno Bertarini. La Procura della Repubblica di Modena ha emesso un fermo di indiziato di delitto a carico di Angelo Rainone, 57 anni, ex genero di Ugo e da subito principale sospettato in questa terribile vicenda.

Rainone è stato interrogato a lungo in caserma, in ultimo dopo la mezzanotte di ieri, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo è quindi accusato di omicidio con l'aggravante di stalking, in quanto da tempo minacciava l'ex genero, nonché socio dell'azienda agricola di famiglia. Rainone annovera anche precedenti per spaccio e per un fallimento aziendale.

La Procura aveva già esaminato due denunce effettuate da Ugo Bertarini, con il quale i rapporti erano molto tesi per motivazioni di natura economica: il presunto omicida rivendica a infatti maggiore coinvolgimento nella gestione dell'azienda agricola. La sua condotta violenta sarebbe per altro nota in paese.

Il procuratore Lucia Musti si è congratulata con l'Arma per le indagini, svolte dal Nucleo investigativo, dalla Compagnia di Pavullo e dai Ris. Prima di richiedere il fermo, gli inquirenti hanno "sfruttato" tutto il tempo offerto dalla legge per svolgere gli accertamenti e raccogliere elementi utili.

Secondo quanto finora ricostruito, l'omicidio sarebbe avvenuto alla mattina del 26 febbraio, intorno alle ore 8, quando il veicolo del 57enne è stato osservato mentre transita a da e verso la stalla dove poi è stato effettuato il macabro ritrovamento la mattina successiva. La scena del crimine si è rivelata atroce e complessa: i due fratelli sono stati uccisi con 15 colpi di roncola ciascuno, in un impeto di furia. Lo strumento era già in uso alla stalla dove è avvenuto il delitto ed è poi stato abbandonato in un secchio.