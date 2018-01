Tentano di estorcere un milione ad un imprenditore e gli bruciano l'auto

I Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano hanno eseguito due fermi di indiziato di delitto, emessi dalla Procura di Modena nei confronti di due uomini , un 59enne e u 41enne, indagati a vario titolo e in concorso tra loro per tentata estorsione. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Claudia Natalini, hanno consentito di ricostruire la dinamica di un’azione intimidatoria ai danni di un imprenditore di Pavullo.

Tutto è iniziato il 23 agosto 2017, giorno in cui la vittima è stata avvicinata e minacciata dal 59enne, che pretendeva di ricevere un miglione di euro. Le cose si sono fatte ben più serie nella notte fra il 25 e il 26 settembre, quando l'auto dell'imprendiotre è stata data alle fiamme. Un gesto molto grave che però non ha piegato la resistenza dell'uomo, che si è rifiutato di pagare l'estorsore e si è rivolto ai Carabinieri per denunciare quanto accaduto.

Nella ricostruzione dell'Arma, dunque, il 59enne ha agito nel ruolo di mandante, mentre il 41enne è ritenuto esecutore materiale dei fatti. L’emissione del provvedimento restrittivo è stata decisa all’esito delle indagini, da cui è emersa la determinazione dei due indagati a proseguire l’azione intimidatoria, senza porsi troppi scrupoli, facendo così sorgere l’urgenza di procedere al loro fermo. Seguiranno aggiornamenti