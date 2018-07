Finge un incidente ai danni di un anziano. La vittima lo scopre con la telecamera sul veicolo

E' stato denunciato per truffa dai militari della stazione di Castelnuovo Rangone il cittadino italiano di 31 anni che aveva finto un incidente il 3 Luglio scorso. Il soggetto, un nomade pregiudicato nato a Noto in Sicilia, proseguiva sulla strada verso Castelnuovo Rangone quando ha finto un danno all'aiuto a seguito di un incidente mai avvenuto. Il 31enne ha fatto scendere dall'aiuto la vittima, un anziano di 74 anni, obbligandolo a pagare 300 euro per chiudere il prima possibile la situazione finto sinistro. Tuttavia, grazie alla telecamera posizionata sul veicolo della vittima è stato ripreso il fatto e il soggetto è stato denunciato.