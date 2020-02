Titolare di un ristorante inscena una finta rapina, smascherato alla Polizia di Sassuolo

Si è presentato al Pronto Soccorso intorno alle 6 di ieri mattina spiegando di non sentirsi bene, dal momento che era stato vittima di una rapina. E' la vicenda di un ristoratore sassolese, che ha poi sporto denuncia alla Polizia spiegando che intorno alle ore 3.30 della notte da poco trascorsa era stato avvicinato da due criminali, con il volto coperto e armati di pistola, che lo avevano atteso all'uscita del suo locale. Dopo averlo minacciato gli avevano portato via 450 euro.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini, visionando in prima battuta le telecamere di videosorveglianza. Dai filmati, tuttavia, non risultava alcuna traccia della rapina. L'uomo è quindi stato nuovamente interrogato in Commissariato e messo alle strette ha ammesso di aver inventato l'intera storia, per ragioni ancora non chiare. Per questo motivo è stato denunciato per simulazione di reato.