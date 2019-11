Finte donazioni per ospedali e case di riposo: sventata una truffa in centro storico

Nell’ambito delle iniziative promosse dal prefetto Patrizia Paba e la campagna “più sicuri insieme” si stanno svolgendo una serie di servizi volti al contrasto delle truffe nei confronti di anziani e non solo. Grazie a questa campagna nel pomeriggio di ieri sono state individuate cinque persone che, con la scusa di raccogliere fondi finalizzati alla costruzione di strutture quali ospedali ed edifici per disabili e anziani, truffavano i passanti.

Il gruppo operava in via Emilia nel centro storico di Modena. I malviventi con fogli e portadocumenti alla mano chiedevano dei soldi ai passanti sostenendo di fare parte di un’associazione che costruiva strutture per i più bisognosi. Il tentativo di truffa era supportato anche da l’apposizione di alcune firme sul foglio con la relativa donazione, falsa, di venti e cinquanta euro al fine di invogliare altri possibili "clienti "a donare a loro volta.

Alla vista delle forze dell’ordine il gruppo si è disperso. Tre di loro si sono dati alla fuga, mentre due sono stati identificati dai Carabinieri.