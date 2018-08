L'azienda in crisi cerca di svuotare il capannone, la Fiom blocca i furgoni

"Ennesima provocazione della proprietà della Carrozzeria Barbi di Mirandola". Così la Fiom definisce quanto accaduto ieri alla Carrozzeria Barbi di Mirandola, dove è in corso un presidio permanente dei lavoratori per la crisi che si è aperta che mette a rischio i posti di lavoro e gli stipendi. Ieri pomeriggio l’azienda ha fatto arrivare due furgoncini per fare uscire del materiale dallo stabilimento. Al momento dell’uscita dei furgoncini carichi, i lavoratori insieme alla Fiom hanno fatto in modo che ciò non avvenisse e dopo due ore di discussione con la proprietà Barbi, l’azienda ha desistito. Erano presenti anche le forze dell’ordine durante tutta la “trattativa”.

A fronte di questo episodio, la Fiom/Cgil e i lavoratori hanno deciso di rafforzare il presidio in attesa dell’incontro previsto la mattina del 7 agosto alle ore 9 in Comune a Mirandola alla presenza del sindaco Benatti e dell’assessorato al Lavoro della Regione Emilia Romagna.

La Fiom e i lavoratori dal prossimo incontro si aspettano che i proprietari, Carlo e Alberto Barbi, mettano a disposizione le risorse per pagare circa il 70% dello stipendio del mese di giugno ancora non riconosciuto ai lavoratori. “Un mese interamente lavorato – commenta Cesare Pizzolla segretario Fiom/Cgil Modena - e tenuto in ostaggio da parte della proprietà per obbligare i lavoratori a sospendere lo sciopero e rientrare a lavorare. Lo stipendio del mese di giugno non è elemento di scambio con nulla, è un atto dovuto, un diritto dei lavoratori, così come previsto dalle norme di diritto di questo Paese”.

In secondo luogo, la Fiom e i lavoratori si augurano che anche sul versante delle prospettive, la proprietà cambi atteggiamento, rinunciando all’intransigenza di queste settimane, e mettendo in condizione tutte le parti del tavolo di trovare soluzioni condivise per garantire un futuro più tranquillo ai lavoratori.

“In un paese civile come il nostro – continua Pizzolla - è impensabile che simili imprenditori possano deliberatamente infrangere leggi e regole non pagando stipendi e gettando sulla strada 14 famiglie, e i lavoratori per far valere un minimo di diritto debbano arrivare a gesti come questi”.