Apre un'attività di panificazione abusiva in strada Albareto, multa e sequestro

Il sequestro di diversi chili di pane, di un forno e di una porzione di immobile adibita a laboratorio per la panificazione. Insieme ad una sanzione di 4.000 euro. Sono questi i risultati immediati e tangibili di un'operazione svolta ieri dai Carabinieri del Nas e dell'Ispettorato del lavoro alle porte di Modena: i militari hanno infatti svolto una perquisizione all'interno di un'abitazione di strada Albareto, al cui interno era stata avviata un'attività produttiva, sprovvista però dei necessari permessi.

Nei guai è finito un 67enne di Formigine, individuato come il responsabile del lavoro di panificazione che avveniva attraverso un forno sistemato esternamente. La produzione non era però mai stata segnalata alle autorità e il laboratorio era di fatto ricavato all'interno di un edificio ad uso abitativo, sprovvisto quindi sia delle caratteristiche per ospitare attività artigianali, sia delle conseguenti misure di tipo igienico-sanitarie.

I carabinieri hanno sequestrato circa 72 chili di pane, che probabilmente sarebbero finiti sugli scaffali di alcuni negozi modenesi. Il valore complessivo dei beni sequestrati, comprensivi di attrezzature e struttura, ammonta a circa 100.000 euro.