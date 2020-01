Ancora tentativi di colpi agli sportelli bancomat, indagano i Carabinieri

Poco dopo le ore 2 della scorsa notte sono state manomesse le telecamere dell’impianto di videosorveglianza della banca Credem di Soliera. Una mossa preliminare ad un tetativo di furto al bancomat, come risulta dalla forzatura della bocchetta erogatrice del denaro. Non è improbabile che il danneggiamento sia stato fatto per utilizzare esplosivo o gas per far poi saltare definitivamente l’apparecchiatura.

Probabilmente proprio la tempestiva segnalazione giunta al 112 e l’invio immediato di una pttuglia dei Carabinieri ha impedito che il furto venisse portato a conclusione. Sul posto sono intervenuti i militari di Soliera e del Norm della compagnia di Carpi.

La dinamica è del tutto uguale a quella scoperta domenica scorsa a Castelfranco Emilia, presso lo sportello automatico della Banca Popolare di Milano in corso Martiri. Anche qui la bocchetta era stata danneggiata con un arnese da scasso, senza però ce il furto andasse a buon fine.