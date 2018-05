Video e foto hot dell'ex amante spedite alla famiglia, denunciato 55enne

Per un certo periodo avevano vissuto una relazione clandestina, una passione travolgente che però si era spenta, con la decisione di lei di interrompere il rapporto. Una scelta che tuttavia non è andata giù all'uomo, un 55enne casertano trapiantato a Carpi, che ha reagito in malo modo, archittettando una vendetta terribile, nonchè penalmente perseguibile. L'uomo ha infatti riversato sul web le foto e i filmati girati all'ex amante nell'intimità, che la riprendevano senza veli e in gesti di autoerotismo. Gli scatti privati sono quindi finiti su siti pornografici e si sono diffusi rapidamente, ma il 55enne non si è fermato lì.

Le stesse immagini sono state inviate anche alla famiglia della donna - una cittadina solierese - recapitate sugli smartphone del marito, della madre e di altri parenti. Un gesto molto grave, ma purtroppo non nuovo nell'era della condivisione spasmodica delle immagini. Di fronte alla denuncia della donna, non più disposta a tollerare altri fatti di questa gravità, i Carabinieri hanno svolto accertamenti su quanto accaduto. Al termine dell'inchiesta il 55enne è stato denunciato per i reati di diffamazione aggravata e lesione del diritto alla riservatezza.