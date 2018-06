Carpi, un nuovo fotored sulla Tangenziale Bruno Losi

All’incrocio tra la Tangenziale Losi e via Guastalla a Carpi sarà presto in funzione una nuova apparecchiatura che rileva le infrazioni (fotored) e che sanzionerà mediante lo scatto di immagini ad alta definizione chiunque attraversi il crocicchio senza fermarsi al semaforo rosso.

Costato 38.430 euro (iva compresa) il nuovo fotored nelle intenzioni della Polizia Municipale consentirà di diminuire il rischio di incidenti in questo incrocio, dove già in passato si sono verificati gravi scontri (33 negli ultimi tre anni, il numero più alto in tutta l’Unione delle Terre d’Argine tra le intersezioni semaforizzate) purtroppo anche con esito mortale.

Il fotored entrerà in funzione sabato 16 giugno, dopo le prove effettuate nei giorni scorsi. Funzionerà 24 ore su 24 ed è in grado di leggere le targhe di tutti i tipi di veicoli e con qualsiasi condizione atmosferica. L'apparecchiatura è omologata e conforme alle caratteristiche previste dalle vigenti normative e fornisce la documentazione fotografica dell'infrazione

“Abbiamo deciso di installare questa nuova apparecchiatura – spiega l’assessore comunale alla Polizia Municipale Cesare Galantini – proprio dopo aver esaminato i dati sulla incidentalità nel territorio carpigiano. Ci auguriamo che chi percorre la Tangenziale Losi o via Guastalla abbia ora un motivo in più per fermarsi quando il semaforo lo impone. La sicurezza sulle strade, azzerando il numero di incidenti mortali, deve essere perseguita con ogni mezzo, con campagne di informazione ma anche con sanzioni per i comportamenti errati e potenzialmente pericolosi, utilizzando le nuove tecnologie a supporto dell’operato della Polizia Municipale. Le infrazioni al Codice della strada (insieme alla velocità elevata e alla distrazione) sono tra le maggiori cause degli incidenti: stiamo tra l’altro procedendo all'acquisto di altri due fotored che saranno installati agli incroci Tangenziale Losi-Molinari e Ugo da Carpi/Marx/Cavallotti/Lenin”.

Ricordiamo che la sanzione per chi passa con il rosso ammonta a 163 euro oltre a 6 punti in meno sulla patente. Se la violazione è commessa tra le ore 22 e le ore 7 la sanzione è più alta, 217,33 euro. Qualora si commettano due infrazioni in un biennio si applica infine anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.