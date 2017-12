Nelle aule temperature sotto i limiti di legge, lavori per raddoppiare la caldaia

All'istituto Calvi di Finale Emilia sono in corso dal 14 dicembre i lavori di installazione di una seconda caldaia che affiancherà quella attualmente in funzione allo scopo di aumentare le prestazioni dell'impianto. I lavori della ditta incaricata dalla Provincia termineranno entro la prossima settimana. Con questo intervento si risolverà il problema in alcune aule e uffici al piano terra dove, nei giorni scorsi, i tecnici della Provincia, durante un sopralluogo, avevano rilevato temperature inferiori ai limiti di legge.

Oltre alla nuova caldaia è previsto il potenziamento generale dell'impianto che in questi giorni viene tenuto acceso anche di notte per garantire temperature adeguate.

L'intervento relativo alla nuova caldaia era previsto da tempo con un costo di oltre 30 mila euro, ma è stato possibile realizzarlo solo ora a causa delle difficoltà di bilancio, dovuto ai prelievi della Stato sulle risorse dell'ente, che hanno praticamente paralizzato l'attività della Provincia per diversi mesi.

Sempre al Calvi il guasto alla pompa di calore che riscalda la nuova palestra, costruita dopo il sisma, sarà riparato entro giovedì 21 dicembre.

I tecnici della Provincia sono intervenuti nella mattina di martedì 19 dicembre anche al liceo Morandi, attiguo al Calvi, dove si è verificato un blocco temporaneo della centrale termica che è stato risolto senza disagi per l'attività didattica. Prevista nei prossimi giorni una costante attività di monitoraggio sull'impianto.