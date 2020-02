Furto in un'azienda edile, denunciati due giovani ricettatori

A seguito del furto di numerosi attrezzi da lavoro, avvenuto tra il 22 ed il 24 febbraio all’interno di una ditta edile del modenese, sono state avviate dalla Polizia le attività investigative del caso per risalire agli autori dell’episodio delittuoso. Nel giro di qualche ora è stato possibile individuare uno dei possibili ricettatori dei materiali sottratti, un giovane residente a Modena.

Su delega del Sost. Proc. Dott. Giuseppe Amara è stata eseguita perquisizione che, estesa anche al veicolo di proprietà del soggetto, ha permesso agli agenti di recuperare e sequestrare alcuni degli attrezzi oggetto del furto in questione.



Gli uomini della Squadra Mobile hanno poi individuato un altro soggetto, ritenuto responsabile insieme al primo, della ricettazione del materiale. Anche in questo caso l’intuizione degli operatori non è stata disattesa e tutto il materiale è stato recuperato e il titolare della ditta ha confermato che si trattava degli utensili rubati qualche giorno prima. I due due giovani sono quindi stati denunciati a piede libero per ricettazione.