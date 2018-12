Fuga di gas in centro a Frassinoro, persone evacuate

Dalle 8.50 di stamane i Vigili del Fuoco sono impegnati per una fuga di gas in centro a Frassinoro. La fuoriuscita è stata individuata in una condotta sotto via Roma, la principale strada che attraversa il paese, costringendo una ditta specializzata ad intervenire per le riparazioni del caso.

In via precauzionale sono stati evacuati i fabbricati limitrofi e interrotta alimentazione elettrica. Le operazioni sono coordinate anche dal sindaco Elio Pierazzi. Si ritiene che l'intervento possa durare ancora per buona parte del pomeriggio.