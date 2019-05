Tubo del gas rotto durante i lavori, intervengono i Vigili del Fuoco

Oggi pomeriggio intorno alle 15.30 si è verificato un imprevisto durante i lavori che si stanno svolgendo presso la Cantina di Carpi e Sorbara, in via Ravarino Carpi. Gli operai al lavoro nel piazzale antistante l'azienda hanno inavvertitamente danneggiato un tubo del gas, dal quale si è poi sprigionata una fiammata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e tenuto sotto controllo la fiamma libera fino all'arrivo della società che gestisce il servizio, la quale si è occupata della riparazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta.