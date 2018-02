Fuga di gas dalla cucina, anziana salvata da un vicino di casa

Nel corso della notte appena trascorsa si è verificata una fuga di gas in un'abitazione di via Trebbo a Maranello, al civico 66. È stato un residente a notare l'odore di gas che proveniva dalla casa vicina, dove abita una anziana sola.

Dopo aver avvertito il numero di emergenza, l'uomo ha deciso di non indugiare oltre, temendo il peggio, ed ha agito in prima persona. Dopo aver sfondato una finestra e aperto le altre per altre per areare i locali, si è precipitato alla ricerca del l'inquilino, che effettivamente si trovava sul letto e stava perdendo conoscenza.

Nel frattempo sono giunti sia il 118 che i Vigili del Fuoco. L'anziana è stata trasferita ala pronto soccorso, ma le sue condizioni sono subito migliorate ed è stata dimessa. I pompieri hanno verificato la presenza di un malfunzionamento nel fornello della cucina. Sul posto anche i carabinieri.