Novi Sad, fugge davanti alla polizia e abbandona lo zaino con la droga

Intorno alle 15.45 due pattuglie della Volante sono entrate nell'anello del parco Novi Sad per un normale controllo e si sono avvicinati ad un lo dei numerosi gruppetti di cittadini africani che abitualmente sosta per lungo tempo sulle panchine dell'area verde. L'avvicinamento è bastato a mettere in fuga uno degli stranieri.

Il giovane ha abbandonato lo zaino che aveva con sé e si è messo a correre a perdifiato verso via Fontanelli, facendo poi perdere le proprie tracce.

Gli agenti hanno quindi recuperato lo zaino, scoprendo il motivo di tanta fretta: all'interno si trovava un involucro con circa 50 grammi di marijuana. Lo straniero - un nigeriano - ha però lasciato anche il portafogli con i documenti, elemento cruciale per riuscire a rintracciarlo.