Folle inseguimento per 120 km, automobilista arrestato dopo un incidente

Ha sospettato ce l'avessero con lui e così ha fatto inversione bruscamente ed è fuggito. Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto un 54enne di Spilamberto (Modena) a sfrecciare tutta la notte per l'appennino tosco-emiliano, finendo arrestato dopo 120Km di fuga.

Un inseguimento iniziato da un van della Polizia Municipale di Valsamoggia, impegnato ad accorrere sul luogo di un incidente ma poi impegnato a fermare la Mercedes dell'uomo. Corsa terminata solo dopo una lunga fuga, lungo tutto il crinale appenninico, e conclusasi in un paese del pratese, con l'uscita di strada del proprio mezzo, una Mercedes sportiva.

A mettere le manette all'uomo sono stati i Carabinieri di Prato, che lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale aggravata, per poi scortarlo in ospedale. Lunga la lista di infrazioni commesse dal fuggitivo, che avrebbe forzato quattro posti di blocco, sfrecciato sulla Porrettana fino a 130Km/h e attraversato diversi semafori rossi. Le indagini sono a cura dei Carabinieri di Vergato. La stima è intorno ai 100 punti della patente decurtati.