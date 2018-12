Fugge con un'auto sotto sequestro, inseguito e bloccato dei campi dalla Municipale

È stato particolarmente movimentato il servizio notturno di controllo integrato condotto dalla Polizia Locale di Formigine in collaborazione con i volontari della Croce Rossa, e che ha interessato tutto il territorio comunale. Su un totale di 73 veicoli controllati, sono state comminate dodici sanzioni, con due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e tre auto sequestrate per mancanza di assicurazione.

In particolare, una di queste auto non si è fermata all’alt degli agenti, dandosi alla fuga, inseguita e raggiunta dalla pattuglia nell’area antistante una ditta, in una zona artigianale in località Ponte Fossa. Qui, l’uomo alla guida, un quarantenne residente a Sassuolo, ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi nei campi, dove però è stato raggiunto dagli agenti, che lo hanno bloccato e denunciato a piede libero. Dai controlli è risultato che la sua auto, oltre che senza assicurazione, era già sottoposta a sequestro.

“Mi complimento con gli agenti – commenta Mario Rossi, comandante della Polizia Locale di Formigine – per la prontezza con cui hanno risolto una situazione imprevista e non semplice. Quanto accaduto conferma la grande attenzione da continuare a riservare al problema dei veicoli senza assicurazione, potenziale fonte di pericolo per gli altri utenti della strada, così come si conferma l’efficacia di questi controlli in collaborazione con la Croce Rossa, frutto di una convenzione stipulata più di dieci anni fa, la prima in Italia di questo tipo, controlli che vanno ad agire in una fascia oraria, quella notturna, dove le probabilità di intercettare situazioni di illegalità aumentano”.