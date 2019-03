Tampona un'auto e fugge, rintracciato e denunciato per omissione di soccorso

È scattata una denuncia penale per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale, oltre al ritiro della patente di guida, per l’automobilista che dopo aver tamponato un’altra auto si è dato alla fuga. L’uomo, un 64enne, di nazionalità italiana, residente in città, è stato rintracciato dalla Polizia municipale dopo un’indagine particolarmente veloce.

È accaduto tutto nella mattinata di lunedì 11 marzo, poco dopo le 8, quando tra via Marzabotto e via del Pozzo, una donna alla guida aveva fermato il proprio veicolo nei pressi di un pedonale per fare appunto attraversare un pedone. È stata però tamponata da un’altra auto di colore grigio condotta da un uomo che l’ha invitata a fermarsi più avanti per non intralciare, ma è poi fuggito.

La donna coinvolta nell’incidente, pur ferita (successivamente le è stata fatta una prognosi di 15 giorni) ha prontamente telefonato alla Polizia municipale fornendo una descrizione del veicolo in fuga e riferendo alcuni numeri della targa.

Gli operatori della Sala operativa del Comando di via Galilei, grazie ai primi elementi raccolti e all’ausilio del sistema di videosorveglianza e rilevamento targhe, sono riusciti tempestivamente a risalire al presunto pirata della strada. Mentre gli operatori dell’Infortunistica effettuavano i rilievi del sinistro e raccoglievano informazioni utili, un equipaggio del Pronto Intervento si è quindi recato presso l’abitazione del sospettato che resosi conto di essere ormai alle strette, ha confessato quanto commesso. Il veicolo in sosta nel parcheggio presentava, per altro, danni compatibili con l’incidente provocato.