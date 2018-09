Fungaiolo e biker feriti in appennino, doppio intervento per Soccorso Alpino ed eliambulanza

Un fungaiolo di 87 anni è stato soccorso, nel primo pomeriggio di sabato 15 settembre, in seguito ad una rovinosa caduta in una scarpata. L'uomo, residente sull'Appennino modenese, è stato probabilmente tradito dal terreno scivoloso, compiendo una caduta di circa quindici metri e riportando un trauma cranico e altri traumi a bacino e arti inferiori. I tecnici del Soccorso Alpino, dopo averlo raggiunto insieme all'equipe medico/tecnica di Elipavullo, lo hanno trasportato con la barella fuori dal bosco, quindi l'anziano cercatore di funghi, è stato portato in una zona verricellabile e caricato a bordo dell'elicottero, con destinazione Ospedale di Baggiovara.

Quasi in contemporanea, un'altra squadra del SAER, in assistenza ai campionati nazionali di Downhill a Sestola, è stata chiamata ad operare in seguito alla caduta di un concorrente. L'intervento è stato tuttavia risolto da Elibologna,che ha trasportato l'atleta in ospedale per accertamenti.