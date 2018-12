Scorribanda nel quartiere industriale Graziosa, quattro interventi dei Carabinieri

Una notte da "guardie e ladri" nella zona artigianale Graziosa, tra Castelfranco e San Cesario. Una banda di ladri è infatti stata segnalata a più riprese a partire dalla mezzanotte circa, quando l'allarme di una ditta è suonato richiamando sul posto i Carabinieri. Purtroppo i ladri si sono dileguati nei campi che circondano l'insediamento produttivo non appena si sono accorti della presenza dei militari. Una scena che si è ripetuta per altre tre volte, costringendo la pattuglia dell'Arma a fare la spola verso l'area industriale.

Le tracce dei malviventi si sono perse verso le 3.30, dopo che questi sono però riusciti a mettere a segno un colpo. Un tentativo di intrusione è infatti andato a segno in uno stabile di via del Commercio, dove però l'obbiettivo dei criminali si sono rivelate essere le macchinette automatiche per cibo e bevande, dalle quali sono state rubate le monete. Questo fa pensare che non si sia trattat di una banda di specialisti dedita ai furti in aziende, ma di sbandati interessati a qualche "guadagno facile", anche di scarsa entità.