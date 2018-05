Due furti da film all'Esselunga, denaro "aspirato" dai condotti di sicurezza

Anche lo store Esselunga di Appalto di Soliera è finito nel mirino di una banda specializzata in un particolare tipo di furti, con un alto coefficiente di "competenza" criminale. Era accaduto già in diversi supermercati nel nord Italia e si è ripetuto sul nostro territorio in due occasioni distinte, il 16 febbraio e il 28 marzo scorsi, quando i malviventi erano riusciti ad intascarsi circa 13mila euro, parte dell'incasso della giornata lavorativa del supermercato.

Il metodo utilizzato è stato davvero sofisticato. Il negozio di Appalto, così come altre strutture di altre catene della grande distribuzione, sfrutta infatti un sistema di sicurezza interno per la mobilitazione delle grosse somme di denaro che passano dalle casse ogni giorno: le banconote vengono confezionate in appositi bussolotti e immesse in un sistema di aspirazione pneumatica. una serie di condotti trasferisce quindi i bussolotti direttamente nel caveau, dove vengono immagazzinati in attesa del trasporto valori.

Ebbene, i criminali in questione sono riusciti ad eludere i sistemi di sorveglianza e ad inserirsi nel sistema di "aspirazione" e trasporto del denaro. Un'operazione complessa, come detto, che una volta portata a compimento ha permesso molto banalmente di intercettare i bussolotti con il denaro, bloccandoli direttamente nel loro percorso all'interno dei tubi.

I due episodi sono stati denunciati ai Carabinieri di Soliera e le indagini sono state condotte nel massimo riserbo dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di Carpi. Dopo una serie di accertamenti gli investigatori dell'Arma sono riusciti ad attribuire il furto a due volti noti del crimine, già fermati per colpi analoghi. Si tratta di un 44enne e di un 54enne residenti nel bolognese.