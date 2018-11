Furti in appartamento, "entra nel vivo" l'attività dei ladri in città

Come ormai di (cattiva) abitudine, Modena entra nel periodo dell'anno più critico per quanto riguarda i furti in abitazione, che anche secondo le più recenti statistiche resta uno dei principali nodi della (in)sicurezza cittadina. La seconda parte dell'autunno, con il sole che incomincia a calare già intorno alle ore 17, offre infatti una finestra temporale propizia per le bande organizzate o per i ladri improvvisati, che sfruttano proprio le ore tra le 18 e le 20 per mettere a segno i colpi, approfittando anche dell'assenza dei residenti che rientrano solo per ora di cena. Quasi una "stagione della caccia" che ha le sue regole e le sue routine: ma nonostante il fenomeno sia noto, le contromisure restano inadeguate come sempre.

Così, negli ultimi giorni si stanno moltiplicando le denunce alle forze dell'ordine circa intrusioni e furti in appartamenti e garage. Ieri, ad esempio, sempre intorno alle 19, sono stati messi a segno tre colpi pressochè identici in atrettanti appartamenti al primo piano di condomini. Uno è avvenuto in via De Polli (zona Morane), un altro in via Pedroni (Madonnina) e un terzo nella frazione di Cognento, in via Beltrami.

In tutte e tre le circostanze i ladri si sono introdotti attraverso la porta di ingresso e hanno rovistato nelle abitazioni con un solo obiettivo: rubare gioielli e denaro contante. Ad agire sono stati presumibilmente scassinatori senza grandi ambizioni, ma capaci di sfruttare i punti deboli di vecchie serrature o case non adeguatamente protette. Il bottino dei tre colpi è ancora in corso di quantificazione, ma come spesso accade in questi casi il danno non è tanto di natura economica, quanto piuttosto "morale", anche per la capacitò che questo particolare crimine ha di minare la tranquillità delle persone.