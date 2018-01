Taccheggiatori senza freni, tre colpi in un giorno all'OVS

Il centro commerciale I Portali di Modena si conferma meta preferita dei taccheggiatori, che con cadenza quotidiana finiscono negli uffici o nelle celle della Questura e del comando dei Carabinieri. Dopo l'arresto di venerdì scorso - quando un giovane rumeno aveva cercato di rubare 7.000 euro di videogiochi - la giornata di ieri è stata particolarmente calda. La Polizia è infatti stata constretta ad intervenire per ben tre volte di seguito presso il negozio OVS all'interno della galleria, per prendere in consegna altrettanti ladri.

Sono così stati denunciati per furto aggravato un marocchino di 31 anni, un connazionale di 34 e un italiano di 19: tutti e tre avevano rubato vestiti per un valore tra i 70 e i 100 euro, ma sono incappati nell'occhio attento della vigilanza del negozio.

Sempre nella giornata di ieri, inoltre, la Volante è stata inviata anche allo store Decathlon di via Ovidio. In questo caso le guardie giurate avevano fermato due ladri minorenni, che stavano cercando di uscire dal negozio con diverso materiale da sci. Anche loro dovranno affrontare la denuncia alla Procura dei Minori.