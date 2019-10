Furti in serie in zona Sant'Agnese, la Polizia mette in fuga i ladri

Ieri sera la Volante è riuscita ad intercettare una banda di topi d'appartamento che stava mettendo a segno un'importante sequenza di crimini nella zona residenziale di Sant'Agnese, da sempre particolarmente esposta a questo tipo di reati. I poliziotti sono arrivati nel quartiere intorno alle 20.30, dopo aver ricevuto da parte dei residenti la segnalazione di movimenti sospetti per le vie circostanti: un equipaggio della Volante ha in effetti notato in via Bacciolani un uomo vestito di scuro che attendeva davanti ad un'auto accesa, nel classico atteggiamento del "palo".

Quando gli agenti si sono avvicinati, l'uomo è salito fulmineamente a bordo dell'auto per cercare di fuggire, ma la strada era già sbarrata dalla macchina di servizio. Il malvivente allora è sceso nuovamente ed è scappato a piedi, dimostrando grande agilità e addentrandosi fra i cortili delle case scavalcando diverse recinzioni. Mentre i poliziotti lo inseguivano hanno fatto in tempo a notare che due persone si stavano lanciando a terra dalla finestra del primo piano dell'edificio di via Bacciolani davanti al quale sostava il "palo".

Tra il buio, l'intricato labirinto di cortili confinanti e l'evidente preparazione atletica e tecnica dei criminali, i tre sono riusciti a seminare i due poliziotti e a scomparire. Quantomeno è stato possibile recuperare l'auto da loro utilizzata per raggiungere i loro obiettivi, una Volkswagen Golf risultata poi rubata a Carpi lo scorso 16 ottobre. A bordo si trovavano arnesi da scasso e un vasto assortimento di materiale che si ritiene procento di diversi furti. Tutto quanto è al vaglio degli esperti della Scientifica.

La residente di via Bacciolani, contattata dalla Polizia, è rincasata e ha potuto constatare che i ladri erano riusciti ad entrare attraverso una finestra, dopo aver forzato la serranda con un palo metallico recuperato bel cortile del condominio. Avevano già messo a soqquadro la camera da letto alla ricerca di oggetti di valore, ma ad una prima analisi mancava all'appello solo il contenuto di un portafogli, vale a dire 500 euro in contanti.

Nei minuti successivi gli uffici della Polizia hanno però ricevuto altre due segnalazioni che hanno fatto capire immediatamente come la banda fosse già riuscita a colpire. Altri due furti sono stati scoperti dai padroni di casa a pochissima distanza, uno in via Bononcini e l'altro in via Cucchiari, dove è in corso la conta dei danni.