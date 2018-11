Mirandola, denunciati due taccheggiatori in due supermercati

Doppio intervento nella giornata di ieri per i Carabinieri di San Martino Spino, che si sono portati a Mirandola in due diversi supermercati, dove la vigilanza interna aveva fermato altrettanti taccheggiatori. In mattinata è accadito all'Ipercoop di via Agnini, dove una 27enne rumena, pregiudicata e residente nel bolognese, è stata fermata dopo aver rubato scarpe e calzini per un valore di circa 100 euro.

Qualche ora più tardi, nel tardo pomeriggio, i militari hanno denunciato per lo stesso motivo un altro citadino rumeno, un 51enne residente a San Prospero. Lo straniero si era appropriato di svariati generi alimentari per un valore di 200 euro, prelevati senza pagarli dagli scaffali del supermercato Famila di viale Gramsci.