Razzia in un complesso residenziale, nove appartamenti svaligiati a Pasqua

Probabilmente avevano pianificato con attenzione il loro blitz, accertandosi che i residenti effettivamente lasciassero le loro abitazioni per trascorrere altrove le feste di Pasqua. Poi hanno colpito in modo devastante. E' accaduto a Carpi, dove una banda di ladri ha preso di mira un complesso residenziale lungo la provinciale Romana Sud, nei pressi dello stabilimento Angelo Po, proprio durante la domenica di Pasqua. I malviventi hanno agito con tutta calma durante il giorno e hanno lasciato il luogo del delitto con il bottino già a metà pomeriggio: solo di lì a qualche ora - in serata - gli inquilini hanno scoperto quanto era accaduto.

I criminali non sono andati certo per il sottile, dal momento che hanno utilizzato un martello pneumatico per abbattere le pesanti porte blindate di svariati appartamenti, smurando i cardini e garantendosi l'accesso all'interno. In totale sono stai ben nove le abitazioni in cui sono riusciti ad introdursi. Anche all'interno hanno distrutto infissi e arredi, mettendo tutto a soqquadro e rubando quanto di valore hanno trovato in giro.

Il loro obbiettivo primario sono stati i gioielli e le casseforti, ma ancora non è stato definito con esattezza l'ammontare del bottino portato via, anche a causa del caos che hanno creato. Durante il raid hanno trovato persino il tempo di concedersi uno spuntino, approfittando di una delle cucine e del cibo presente nel frigorifero.

Come detto, solamente in serata i primi residenti che sono rientrati a casa hanno scoperto il furto e hanno avvisato le forze dell'ordine. L'indagine è stata avviata dai Carabinieri.