Rubano un sistema di allarme, denunciati dalla Polizia

Di solito dovrebbero essere impegnati nel disattivalo o nell'aggirarlo, ma può capitare anche che i ladri rubino direttamente un sistema di allarme. E' successo ieri pomeriggio a Modena, dove due persone sono state fermate dalla vigilanza del negozio Obi di via Ovidio, dopo aver asportato componentistica elettronica antifurto per un valore di 200 euro.

I due sono poi stato "presi in consegna" dagli agenti della Volante arrivati sul posto, accompagnati in questura e denunciati a piede libero per furto: si tratta di due italiani di 62 e 40 anni, entrambi residenti a Casalromano (MN).

Più tardi gli agenti di Polizia hanno denunciato una terza persona, questa volta per il reato di tentato furto. I fatti si sono svolti nelle vicinanze della polisportiva Gino Pini di via Pio La Torre, alle 22.30. Tre persone sono state viste armeggiare intorno ad una Fiat Punto in sosta, nel tentativo di rubarla. L'arrivo dei poliziotti ha messo in fuga due malviventi, ma ha permesso di bloccare il terzo, un cittadino albanese di appena 18 anni.