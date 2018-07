Rubano l'aratro ad un contadino, denunciati due giovani

Ieri i Carabinieri hanno denunciato per furto un 20enne e un 22enne, residenti a Valsamoggia e a Castelfranco Emilia, i quali si sono resi protagonisti di un furto in abitazione alquanto insolito. I due, infatti, si sono recati sulle montagne di Zocca, dove hanno cercato di impossessarsi di un aratro da una proprietà agricola.

La loro incursione, tuttavia, non è passata inosservata. Il padrone di casa si è accorto di quanto stava accadendo e ha chiamato il 112 immediatamente. Il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di fermare i due ladri, poi deferiti in stato di libertà. Non sono chiare le ragioni che li hanno spinti a compiere quel particolare reato.