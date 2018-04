Ruba il cellulare ad un autista in sosta, arrestato in via Emilia

Un attimo di distrazione che poteva rivelarsi fatale, ma che è stato risolto dall'intervento della Squadra Mobile della Polizia. e' la sintesi di quanto avvenuto ieri a metà pomeriggio in via Emilia Ovest a Modena, dove un camion frigo per il trasporto di alimenti surgelati si è fermato per un'operazione di scarico. Il conducente, un cittadino cinese, ha lasciato il mezzo in sosta nei pressi del distributore Esso che si trova di fronte all'Ottavo Campale, ma mentre è sceso dalla cabina un malvivente ne ha approfittato per tentare un furto.

Uno straniero era infatti in agguato e in pochi istanti è salito a bordo del camion e si è impossessato dell'iPhone del camionista, per poi allontanarsi in fretta e furia. Questa sortita non è però sfuggita agli agenti della Questura che si trovavano casualmente in zona a bordo di un'auto (in borghese).

I poliziotti hanno inseguito e fermato il ladro. L'uomo ha anche fornito generalità false per cercare di eludere il controllo, ma è statao identificato correttamente in un tunisino di 26 anni, clandestino e con alle spalle una lunga lista di reati di vario genere. Per lui sono scattate le manette.