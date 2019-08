Furto nella comunità Don Orione di Magreta, preso un 18enne

Nel cuore della notte tra giovedì e venerdì scorsi un gruppo di tre ladri è stato sorpreso mentre stava mettendo a segno un colpo ai danni della comunità "Orione 80 Onlus", la struttura di Magreta di Formigine che si occupa di aiuto e assistenza nei confronti di minori soli o in difficoltà. Poco dopo le ore due sono stati notati tre giovani, uno dei quali stava risalendo una grondaia per poi entrare nell'edificio da una finestra e riuscirne per passare la refurtiva ai complici rimasti fuori.

Poco dopo sono arrivati sul posto i Carabinieri del Radiomobile di Sassuolo: un intervento abbastanza tempestivo da "intrappolare" il ladro all'interno dello stabile. I due complici, invece, erano appena fuggiti. Dopo alcune ricerche tra i vari locali della comunità, il malvivente è stato individuato nascosto dietro al porta della dispensa ed è stato tratto in arresto.

Si tratta di un 18enne di origine albanese, pregiudicato, irregolare e senza fissa dimora. Per lui sono scattate le manette e il successivo processo per direttissima, che lo ha visto condannato ad un anno e 4 mesi per furto aggravato in concorso con ignoti, nonchè al divieto di dimora nel territorio di Formigine.