Carpi. Ruba il blocchetto di assegni del nonno e incassa 10mila euro

L'ammanco di ben 10.000 euro nel conto corrente di una persona anziana è un fatto che non passa mai inosservato, anche se può richiedere tempo per essere scoperto. E' il caso di quanto scoperto dai Carabinieri di Carpi dopo un'indagine avviato a seguito della denuncia di un 85enne residente in città, che nell'arco degli ultimi sei mesi aveva visto assottigliarsi i propri risparmi in maniera apparentemente inspiegabile. Gli accertamenti dell'Arma hanno però svelato l'arcano in maniera relativamente agevole, dopo aver verificato che gli esporsi erano stati effettuati tramite assegno bancario.

I militari hanno così individuato il responsabile del furto, niente di meno che il nipote delll'anziano, un giovane di 23 anni. Questi si era impossessato del blocchetto degli assegni e tra la fine di settembre dell'anno scorso e l'inizio del febbraio 2019 si era intestato i titoli di credito in sei diverse tranche, raggiungendo così la cifra di 10.000 euro. Ora dovrà rispondere penalmente di furto aggravato e falsità materiale.