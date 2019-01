Carpi. Derubato Alle Tattoo, il tatuatore da Guinness

Amarissima sorpresa per Alle Tattoo, al secolo Alessandro Bonacorsi, che ieri sera è stato vittima di un ingente furto di materiale a bordo della sua auto. L'artista si era recato a cena in un ristorante di Carpi, ma all'uscita del locale - dopo appena mezz'ora - si è accorto che qualcuno aveva sfondato il finestrino posteriore della sua auto posteggiata in via delle Magliaie e aveva razziato tutto quanto si trovava all'interno.

"Mi è stato rubano tutto il materiale per la presentazione che devo fare al Museo Mao di Torino il 10 gennaio - racconta Alle Tattoo - Mi hanno rubato circa 5000 euro di valore tra computer e altre attrezzature, più tutto il materiale storico che per me ha un valore inestimabile, oltre a due attestati originali del Guinness dei Record".

Un furto ingente, quindi, che tuttavia non è ancora chiaro se sia stato premeditato e mirato proprio alle opere dell'artista o se piuttosto si sia trattato di un "comune" topo d'auto che ha approfittato di quanto trovato sul veicolo.