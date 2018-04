Furto su un'auto, ancora un arresto in centro storico

Nelle ultime settimane stiamo assistendo ad una vera e propria escalation di furti sulle auto parcheggiate nelle vie intorno al parco Novi Sad, dove gravitano molti sbandati di origine nordafricana dediti a reati contro il patrimonio e contro la persona. Le forze dell'ordine sono chiamate sempre più spesso dai cittadini che si accorgono della presenza di stranieri intenti a forzare le macchine o a rompere i finestrini con l'obbiettivo di razziare l'abitacolo.

E' quanto accaduto anche ieri sera in corso Cavour, dove un residente ha avvertito chiaramente il rumore di un vetro che andava in frantumi e ha notato un soggetto armeggiare intorno ad una Opel Zafira. In pochi istanti è arrivata sul luogo della segnalazione una pattuglia della Volante, che fortunatamente stava effettuando controlli proprio intorno al parco.

Gli agenti hanno inseguito e bloccato il ladro che aveva cercato di darsi alla fuga. Nello zaino nascondeva una torcia a led prelevata dalla Zafira (insieme ad una moneta da 1 euro), ma anche un navigatore satellitare probabilmente rubato su un altro veicolo non ancora identificato.

L'uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e accompagnato in cella di sicurezza, dove è stato identificato in un marocchino di 33 anni. Il magrebino era ben noto alle Questure di diverse città per una lunga lista di furti e rapine.