Furto di auto dal deposito del soccorso stradale, banda di ladri messa in fuga

Due notti or sono i ladri avevano colpito presso Autobastiglia, il soccorso stradale con sede in via Leonardo Da Vinci, nel comune alle porte di Modena. I malviventi erano riusciti a rubare due auto da deposito, sia una Volkswagen Golf sia una Suzuki Jimny, quest'ultima priva di targa. Un furto finalizzato verosimilmente ad impossessarsi si due mezzi "puliti" con cui poter effettuare altri colpi sul nostro territorio, come ormai sistematicamente accade per le bande organizzate che si dedicano ai reati predatori in questo particolare periodo dell'anno.

La scorsa notte, tuttavia, i Carabinieri sono riusciti ad intercettare il fuoristrada Suzuki nella vicina Bomporto. Dopo un breve inseguimento il veicolo è stato bloccato in via Tagliamento, nella periferia residenziale del paese, e le tre persone che si trovavano a bordo sono fuggite di corsa facendo perdere le proprie tracce nella notte. Sull'auto, recuperata e riconsegnata dopo le verifiche del caso, era stata apposta una targa rubata da un altro veicolo due giorni prima.