Auto rubata a Carpi, denunciato dalla Municipale un giovane

Nel corso delle prime ore del mattino di martedi 16 aprile è stata segnalata al Comando di Polizia Locale di Carpi un’autovettura in sosta irregolare in Via del Veronese, all’intersezione con Via Guido Reni, con un mazzo di chiavi poste a terra nei pressi della portiera anteriore lato passeggero. Dopo aver accertato che tale veicolo risultava essere stato rubato a Carpi la sera precedente, grazie all’attività d’indagine messa in atto dagli operatori della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, è stato individuato un ventenne con precedenti di Polizia e senza fissa dimora (R.W. le sue iniziali) quale utilizzatore dell’autovettura oggetto di furto.

Sul posto sono intervenuti in ausilio anche gli agenti della Polizia scientifica del Commissariato di Carpi per i rilievi di competenza. Rintracciato poco dopo nelle immediate vicinanze del luogo del rinvenimento, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione ed il veicolo restituito già nel primissimo pomeriggio al legittimo proprietario.