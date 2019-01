Furto in carrozzeria in zona Torrazzi, i ladri fuggono con due auto

Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio ignoti malviventi sono riusciti a mettere a segno un furto ai danni della concessionaria Renostar di Modena. I criminali si sono infatti introdotti presso una carrozzeria nel villaggio artigianale Torrazzi, fuggendo a bordo di due veicoli che si trovavano lì per lavori di riparazione. E' accaduto presso la Carrozzeria Ferraguti & Cavani: i titolari hanno scoperto l'ammanco ieri mattina, dopo aver appurato che qualcuno era riuscito a forzare il portone laterale del capannone su via don Milani.

Il fatto è stato denunciato alla Polizia di Stato che ha avviato accertamenti sull'accaduto. Oltre al danno diretto per il proprietario delle auto si configura il rischio concreto che i veicoli vengano utilizzati per commettere altri crimini, in particolar modo se in possesso di una banda specializzata in furti in appartamento.