Furti di auto e borse, diversi minorenni nei guai in provincia

Anche i giovanissimi e i minorenni continuano ad essere protagonisti di brutti episodi di natura criminale sul nostro territorio, che ha vissuto negli ultimi tempi vicende molto gravi, dai vandali di Carpi fino alla banda dello spray protagonista della strage di Corinaldo. Gli ultimi avvenimenti non hanno assunto contorni così gravi, ma hanno ugualmente tenuto impegnati i carabinieri in diverse indagini. Si tratta nello specifico di tre furti.

L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto la scorsa notte, quando un 16enne e un 17enne si sono allontanati da una comunità protetta a Medolla. I due sono riusciti a rubare un'auto e si sono allontanati, ma sono stati notati da un testimone che ha avvertito le forze dell'ordine. I Carabinieri hanno subito rintracciato la Renault Modus e dopo un breve inseguimento l'hanno bloccata. I due sono stati denunciati a piede libero per furto.

In mattinata, invece, un altro 17enne di origine straniera è stato identificato come l'autore di un furto avvenuto al mercato settimanale di Nonantola. Il ragazzo aveva rubato la borsa di un venditore ambulante, contenente soldi ed effetti personali. Grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato possibile immortalare l'episodio e il giovane è stato identificato, in quanto già noto per precedenti simili.

Stessa sorte per un 15enne di Guiglia, che è stato deferito al Tribunale dei Minori per un furto avvenuto lo scorso marzo a Vignola. Il ragazzino, non nuovo a questi comportamenti, aveva rubato una borsa all'interno dell'oratorio Muratori. Anche in questo caso è stata la videosorveglianza ad incastrarlo.