Furto su un'auto in sosta, arrestato dietro al Direzionale 70

Ieri sera intorno alle 21 un cittadino ha notato uno straniero armeggiare con la portiera di un'auto in sosta in via Notari e ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Nel frattempo il malvivente in questione ha infranto il vetro della Land Rover che aveva preso di mira e ha rovistato nell'abitacolo, allontanadosi con alcuni oggetti.

L'arrivo tempestivo di una pattuglia della Volante ha permesso però di rintracciarlo a poche decine di metri dal luogo del furto. Il tentativo da parte del ragazzo di nascondersi per sfuggire agli agenti è stato inutile, così come la colluttazione che ha ingaggiato con i due poliziotti che nel frattempo lo avevano raggiunto.

Il giovane è stato ammanettato a fatica e fatto salire in auto. In mano aveva una cesoia a punta metallica con una impugnatura rossa e indossava ancora un paio di guanti in lattice bianchi. All’interno di un zainetto sono stati rivenuti due paia di occhiali da sole ed alcuni documenti personali di proprietà del residente appena derubato.

Accompagnato in Questura per accertamenti più approfonditi, è emerso che il 22enne del Gambia, irregolare sul territorio nazionale in quanto titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto, era gravato da precedenti di Polizia per reati in materia di stupefacenti, furto e porto di oggetti atti ad offendere.

Per lui è scattato l'arresto con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, dal momento che aveva cercato di colpire con pugni e calci i poliziotti.