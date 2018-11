Sorpreso a rubare su un'auto in sosta alal "darsena", denunciato un 24enne

Nella mattina di ieri la Squadra Volante ha denunciato a piede libero un giovane italiano di 24 anni per furto aggravato. Intorno alle ore 9, infatti, un passante ha segnalato la presenza di un soggetto che si aggirava con fare sospetto fra le auto in sosta nel parcheggio adiacente via Spaccini, nell'ex Darsena.

Il 24enne alla vista della Volante ha tentato di allontanarsi frettolosamente da una Fiat Punto lasciando lo sportello spalancato. Raggiunto dagli operatori di Polizia, reggeva ancora in mano la refurtiva. Messo davanti all’evidenza, il giovane ha ammesso di aver compiuto il furto. All’interno del suo zaino è stata rinvenuta una scarpa da calcio utilizzata per colpire il nottolino della serratura al fine di forzarlo.

Da accertamenti nelle banche dati di Polizia, sono emersi molti precedenti a carico dell’italiano per furto aggravato, minacce, maltrattamenti, estorsione, porto d’armi o strumenti atti ad offendere ed un paio di segnalazioni come consumatore abituale di sostanza stupefacente. Il giovane risultava per altro già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma.