Furti di denaro e gioielli nell'appartamento, incastrata la badante

Una volta la colpa era del proverbiale maggiordomo, oggi tocca invece alle badanti. I casi di furti in appartamento, specie ai danni di persone anziane, sono una costante della pagine di cronaca locale e non fa eccezione il caso risolto dai Carabinieri della Compagnia di Modena in questi ultimi giorni. Vittime di un ammanco considerevole sono stati marito e moglie residenti nel quartiere Madonnina: è stata la signora a notare nel corso del tempo la sparizione di denaro contante e di gioielli dalla propria abitazione.

Il confronto con gli investigatori dell'Arma ha permesso di restringere il campo dei sospettati, lasciando in pratica solo una donna di 37 anni che per un certo periodo di tempo aveva prestato servizio come collaboratrice domestica, per accudire l'uomo a seguito di un periodo di difficoltà fisiche molto importanti. Per "arrotondare" aveva però deciso di arraffare anche somme di contanti e qualche monile in oro, per un valore complessivo di circa 2.000 euro.

Raggiunta dai militari, la 37enne ha confessato il misfatto e riconsegnato parte della refurtiva. Questo non potrà però evitarle un processo per furto.